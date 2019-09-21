Оголошено підозри членам банди, які збували черкасцям амфетамін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Прокуратурою Черкаської області 4 членам організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
Установлено, що члени злочинного угруповання, до складу якого входило 4 особи жителі м. Черкаси, з травня 2019 року до 9 липня 2019 року, на території Черкас займалися злочинною діяльністю, пов’язаною з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.
У ході проведення обшуків під час досудового розслідування працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено близько 500 грамів психотропної речовини, пакети для розфасовки вказаної речовини, електронні ваги, грошові кошти, які залучались для проведення оперативних закупок, та близько 30 тисяч гривень, отриманих від незаконної діяльності.
Діяльність організованої групи припинена працівниками прокуратури області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та слідчого управління ГУНП в Черкаській області.
Санкцією ч. 3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Буковині викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.