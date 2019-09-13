На Буковині викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Чернівецькій області заблоковано діяльність нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини амфетаміну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що троє жителів обласного центру орендували приміщення приватних домогосподарств у віддалених селах Буковини, де організовували виробництво наркотиків”, — сказано у повідомленні.
Для конспірації зловмисники постійно змінювали місце розташування лабораторії. За одну “зміну”, двічі на тиждень, виготовляли до півкілограма амфетаміну. Готовий товар наркоділки збували оптовими партіями через міжрегіональні поштові та експрес-відправлення.
“Під час санкціонованих слідчих дій за місцем розташування нарколабораторії в Кельменецькому районі та у місцях тимчасового проживання і гаражах фігурантів справи виявлено 350 грамів амфетаміну, 100 грамів канабісу, а також хімічні речовини та обладнання для виготовлення наркотиків”, — йдеться у повідомленні.
Вартість вилучених психотропних речовин, за попередніми оцінками, на чорному ринку становить понад сто тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.
Операція проводилась за процесуальним керівництвом прокуратури області.
Нагадаємо, у Києві викрито лабораторію з виготовлення амфетаміну.