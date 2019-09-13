На Буковине разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

"Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра арендовали помещения частных домохозяйств в отдаленных селах Буковины, где организовывали производство наркотиков", - говорится в сообщении.

Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения лаборатории. За одну "смену", дважды в неделю, изготавливали полкилограмма амфетамина. Готовый товар наркодельцы сбывали оптовыми партиями через межрегиональные почтовые и экспресс-отправления.

"Во время санкционированных следственных действий по месту расположения нарколаборатории в Кельменецком районе и в местах временного проживания и гаражах фигурантов дела выявлено 350 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса, а также химические вещества и оборудование для изготовления наркотиков", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых психотропных веществ, по предварительным оценкам, на черном рынке составляет более ста тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Операция проводилась с процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, в Киеве разоблачены лабораторию по изготовлению амфетамина.