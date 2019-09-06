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У Києві викрито лабораторію з виготовлення амфетаміну

У Києві викрито лабораторію з виготовлення амфетаміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві викрито лабораторію з виготовлення амфетаміну, трьох осіб взято під варту. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.

Зазначається, що “в м. Києві викрито лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а також затримано осіб, які забезпечували її функціонування”.

Так, під час проведення обшуків за місцями помешкання фігурантів “правоохоронці вилучили близько 300 гр психотропної речовини амфетамін, лабораторне приладдя, що використовувалось для її виготовлення, речовину рослинного походження, грошові кошти у сумі майже 70 тис гривень та інші речові докази”.

Додається, що у порядку ст. 208 КПК України затримано 3 осіб. Їм оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вилучені речі та предмети направлено до експертної установи для проведення експертних досліджень.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали військового за продаж психотропів та зберігання зброї.

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