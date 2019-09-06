В Киеве разоблачена лаборатория по изготовлению амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве разоблачена лаборатория по изготовлению амфетамина, трех человек взяли под стражу. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Отмечается, что “в г. Киеве разоблачена лаборатория по изготовлению психотропных веществ, а также задержаны лица, которые обеспечивали ее функционирование”.
Так, во время проведения обысков по месту проживания фигурантов “правоохранители изъяли около 300 гр психотропного вещества амфетамин, лабораторные принадлежности, которые использовались для его изготовления, вещество растительного происхождения, денежные средства в сумме почти 70 тыс гривен и другие вещественные доказательства”.
Добавляется, что в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Изъятые вещи и предметы направлены в экспертное учреждение для проведения экспертных исследований.
Напомним, в Николаеве задержали военного за продажу психотропных и хранение оружия.