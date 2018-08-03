Объявленная на базе ВВС США в штате Огайо тревога отменена

В твите отмечается, что никакого неизвестного вооруженного человека на территории медицинского комплекса базы, вопреки сообщениям, не было. “Личный состав базы находится в безопасности”, — сообщило командование. В его заявлении уточняется, что на базе проходили запланированные мероприятия по отработке действий при обнаружении стрелка. Кто-то принял данные учения за реальный инцидент и поднял тревогу.

Как сообщал УНН, на базе ВВС США в Огайо была объявлена тревогу из-за сообщения о неизвестном человека с оружием.