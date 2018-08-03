Оголошена на базі ВПС США в штаті Огайо тривога скасована

В твіті відзначається, що ніякого невідомого озброєного чоловіка на території медичного комплексу бази, всупереч повідомленням, не було. “Особовий склад бази знаходиться в безпеці”, — повідомило командування. У його заяві уточнюється, що на базі проходили заплановані заходи з відпрацювання дій при виявленні стрілка. Хтось прийняв ці навчання за реальний інцидент і підняв тривогу.

Як повідомляв УНН, на базі ВПС США в Огайо було оголошено тривогу через повідомлення про невідомому людину зі зброєю.