Оголошена на базі ВПС США в штаті Огайо тривога скасована
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тривога, яка була оголошена на базі ВПС США Райт-Паттерсон поблизу міста Дейтон (штат Огайо), скасована. Про це йдеться в Twitter командування бази, повідомляє УНН.
В твіті відзначається, що ніякого невідомого озброєного чоловіка на території медичного комплексу бази, всупереч повідомленням, не було. “Особовий склад бази знаходиться в безпеці”, — повідомило командування. У його заяві уточнюється, що на базі проходили заплановані заходи з відпрацювання дій при виявленні стрілка. Хтось прийняв ці навчання за реальний інцидент і підняв тривогу.
Як повідомляв УНН, на базі ВПС США в Огайо було оголошено тривогу через повідомлення про невідомому людину зі зброєю.