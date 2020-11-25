Обнаженная "Девушка на шаре" под ОП: на активистку составили админпротокол
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В отношении женщины, которая ранее сегодня обнажилась под Офисом Президента, составили протокол об административном правонарушении. Об этом УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного отдела полиции Киева Оксана Тищенко.
"Как я уже и говорила, ее доставили в Печерский отдел полиции. Мы установили ее анкетные данные - ей 32 года. Также уже составлен в отношении нее административный протокол по статье 173 КУпАП "Мелкое хулиганство", - отметила Тищенко.
Добавим, что санкция статьи влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, 25 ноября в Киеве необычную акцию протеста пыталась провести обнаженная активистка перед зданием Офиса Президента.
Девушка подошла ко 2-му подъезду здания ОПУ около 11:10. Обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания. Активистка кричала "долой насилие", она была задержана.