Оголена “Дівчина на кулі” під ОП: на активістку склали адмінпротокол

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Стосовно жінки, яка раніше сьогодні оголилася під Офісом Президента, склали протокол про адміністративне правопорушення. Про це УНН повідомила пресофіцер Печерського районного відділу поліції Києва Оксана Тищенко.

“Як я вже й говорила, її доставили до Печерського відділу поліції. Ми встановили її анкетні дані — їй 32 роки. Також уже складено стосовно неї адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП “Дрібне хуліганство”, - зазначила Тищенко.

Додамо, що санкція статті тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві незвичну акцію протесту намагалася провести оголена активістка перед будівлею Офісу Президента.

Дівчина підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Активістка вигукувала “геть насильство”, її було затримано.

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