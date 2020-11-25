Оголена активістка намагалися зобразити “дівчину на кулі” перед Офісом Президента

Вона підійшла до 2-го підїзду будівлі ОПУ близько 11:10. Оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи будівлі. Дівчина вигукувала “геть насильство”. Активістку було затримано.

Наразі причина та конкретна мета акції не відома.

Можливо, такий перформанс був проведений у межах всесвітньої акції “16 днів проти насильства”, яка стартує саме сьогодні і спрямована на протидію домашньому насильству.

Активістку вже порівняли з відомою картиною “Дівчина на кулі” роботи Пікассо.

Нагадаємо, 25 жовтня на виборчу дільницю в Києві, де голосував Президент України Володимир Зеленський, активістка Femen прийшла без спідньої білизни. Жінку відвела у бік охорона.

Поліція склала адміністративний протокол за хуліганство на активістку Femen, яка оголилася на виборчій дільниці, де голосував Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною.