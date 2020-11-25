Обнаженная активистка пытались изобразить "девушку на шаре" перед Офисом Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня необычную акцию протеста пыталась провести обнаженная активистка перед зданием Офиса Президента в столице, сообщает УНН.
Она подошла ко 2-му подъезду здания ОПУ около 11:10. Обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания. Девушка кричала "долой насилие". Активистку задержали.
На данный момент причина и конкретная цель акции не известна.
Возможно, такой перформанс был проведен в рамках всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартует именно сегодня и направлена на противодействие домашнему насилию.
Активистку уже сравнили с известной картиной "Девушка на шаре" работы Пикассо.
Напомним, 25 октября на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.
Полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, обнажившуюся на избирательном участке, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.