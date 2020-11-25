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Обнаженная активистка пытались изобразить "девушку на шаре" перед Офисом Президента

Обнаженная активистка пытались изобразить "девушку на шаре" перед Офисом Президента

Киев  •  УНН

 • 101083 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня необычную акцию протеста пыталась провести обнаженная активистка перед зданием Офиса Президента в столице, сообщает УНН.

Она подошла ко 2-му подъезду здания ОПУ около 11:10. Обнажилась и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания. Девушка кричала "долой насилие". Активистку задержали.

На данный момент причина и конкретная цель акции не известна.

Возможно, такой перформанс был проведен в рамках всемирной акции "16 дней против насилия", которая стартует именно сегодня и направлена на противодействие домашнему насилию.

Активистку уже сравнили с известной картиной "Девушка на шаре" работы Пикассо.

Напомним, 25 октября на избирательный участок в Киеве, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский, активистка Femen пришла без нижнего белья. Женщину отвела в сторону охрана.

Полиция составила административный протокол за хулиганство на активистку Femen, обнажившуюся на избирательном участке, где голосовал Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой.

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