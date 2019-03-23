Офтальмолог рассказал о вреде наращенных и накладных ресниц

"Искусственные ресницы, которые наклеиваются, приводят к дистрофическим изменениям маргинального края век, потому что, во-первых, они тяжелые - они увеличивают вес ресниц в 3-5 раз, во-вторых, они опускаются и этим весом нарушают выход секрета из мейбомиевых желез (видоизмененных сальных желез, открывающихся на краях век - ред.) - то есть у нас уменьшается количество жира в слезной пленке, и возникает синдром заболевания сухого глаза. Это приводит к хроническим воспалительным заболеваниям, конъюнктивиту", - отметил медик.

По его словам, то же самое происходит при накрашенных или наращенных ресницах.



При этом он добавил, что нередко при окраске глаз частица краски попадает в глаз, и там есть инородным телом, поэтому главное требование ко всем тушам - пластическое наложения без распыления косметического средства.



Напомним, в Украине быстрыми темпами растет уровень заболеваемости глаукомой, причем с полмиллиона реально больных украинцев примерно половина не знает о своем диагнозе.