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Офтальмолог розповів про шкоду нарощених і накладних вій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Нарощені, нафарбовані й накладні вії деформують повіки і провокують хронічні запальні процеси в очах. Про це розповів завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика Сергій Риков у коментарі кореспонденту УНН.

Офтальмолог розповів про шкоду нарощених і накладних вій

"Штучні вії, які наклеюються, призводять до дистрофічних змін маргінального краю повік, тому що, по-перше, вони тяжкі – вони збільшують вагу вій в 3-5 разів, по-друге, вони опускаються і цією вагою порушують вихід секрету з мейбомієвих залоз (видозмінених сальних залоз, що відкриваються на краях повік – ред.) – тобто у нас зменшується кількість жиру в сльозній плівці, і виникає синдром захворювання сухого ока. Це призводить до хронічних запальних захворювань, кон'юнктивіту", - зазначив медик.

За його словами, те ж саме відбувається при нафарбованих або нарощених віях.

При цьому він додав, що нерідко при фарбуванні очей частинка фарби потрапляє в око, і є там чужорідним тілом, тому головна вимога до всіх тушей – пластичне накладання без розпорошення косметичного засобу.

Нагадаємо, в Україні швидкими темпами зростає рівень захворювання на глаукому, причому з півмільйона реально хворих українців приблизно половина не знає про свій діагноз.

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