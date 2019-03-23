Офтальмолог розповів про шкоду нарощених і накладних вій

"Штучні вії, які наклеюються, призводять до дистрофічних змін маргінального краю повік, тому що, по-перше, вони тяжкі – вони збільшують вагу вій в 3-5 разів, по-друге, вони опускаються і цією вагою порушують вихід секрету з мейбомієвих залоз (видозмінених сальних залоз, що відкриваються на краях повік – ред.) – тобто у нас зменшується кількість жиру в сльозній плівці, і виникає синдром захворювання сухого ока. Це призводить до хронічних запальних захворювань, кон'юнктивіту", - зазначив медик.

За його словами, те ж саме відбувається при нафарбованих або нарощених віях.



При цьому він додав, що нерідко при фарбуванні очей частинка фарби потрапляє в око, і є там чужорідним тілом, тому головна вимога до всіх тушей – пластичне накладання без розпорошення косметичного засобу.



Нагадаємо, в Україні швидкими темпами зростає рівень захворювання на глаукому, причому з півмільйона реально хворих українців приблизно половина не знає про свій діагноз.