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Официально: Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для новорожденного сына

Киев • УНН

 • 14008 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для своего новорожденного сына - маленького принца зовут Луи Артур Чарльз. Об этом в Twitter сообщает The Associated Press, передает УНН.

Официально: Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для новорожденного сына

"Дворец сообщает, что новорожденного сына принца Уильяма и Кейт зовут Луи Артур Чарльз", - говорится в сообщении.

Напомним, британские журналисты предположили, что имя новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже раскрыли на сайте королевской семьи. Журналисты считали, что на сайте королевской семьи зарезервировали страницу для "принца Альберта" .

Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьей ребенком у нее и принца Уильяма.

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