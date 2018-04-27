Официально: Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для новорожденного сына

"Дворец сообщает, что новорожденного сына принца Уильяма и Кейт зовут Луи Артур Чарльз", - говорится в сообщении.



Напомним, британские журналисты предположили, что имя новорожденного ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже раскрыли на сайте королевской семьи. Журналисты считали, что на сайте королевской семьи зарезервировали страницу для "принца Альберта" .



Как сообщал УНН, 23 апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына, который стал третьей ребенком у нее и принца Уильяма.



