Офіційно: Принц Вільям та Кейт Міддлтон обрали ім'я для новонародженого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Принц Вільям та Кейт Міддлтон вибрали ім'я для свого новонародженого сина – маленького принца звати Луї Артур Чарльз. Про це в Twitter повідомляє The Associated Press, передає УНН.
"Палац повідомляє, що новонародженого сина принца Вільяма та Кейт звати Луї Артур Чарльз", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, британські журналісти припустили, що ім’я новонародженої дитини принца Вільяма і Кейт Міддлтон вже розкрили на сайті королівської сім’ї. Журналісти вважали, що на сайті королівської сім’ї зарезервували сторінку для “принца Альберта”.
Як повідомляв УНН, 23 квітня герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила сина, який став третьої дитиною у неї та принца Вільяма.