Оформление грузовиков частично ограничат на границе со Словакией

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51130 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118362 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103810 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106553 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95405 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104357 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102231 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Оформление грузовиков частично ограничат на границе со Словакией

Оформление грузовиков частично ограничат на границе со Словакией

Киев  •  УНН

 • 18415 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В четверг, 2 ноября, на пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецке" будет временно ограничено оформления грузовых автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления ГФС в Закарпатской области.

Причина ограничения - проведение ремонтных работ дороги и обочин словацкой стороной. Строительные работы продлятся 4 недели, из-за чего таможенное оформление и перемещение грузовых транспортных средств будет происходить только в одной полосе.

Однако ограничение не касается пассажирского направления.

Кроме того, на таможне сообщили, что в пятницу, 3 ноября, с 19:30 до 23:00 (центральноевропейского времени) запланировано плановое отключение всех производственных информационных систем финансовой администрации Словакии. Во время отключения в таможенных пунктах пропуска на украинско-словацкой границе смежной стороной не будет осуществляться таможенное оформление граждан, грузов и транспортных средств.

Путешествующих просят учесть эту информацию при планировании поездки за границу через таможенные пункты пропуска в Словакию, и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

Как сообщал УНН, Румыния продлила ограничение движения в пункте пропуска "Сигету Мармацией-Солотвино" до конца года.

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