Оформление грузовиков частично ограничат на границе со Словакией

Причина ограничения - проведение ремонтных работ дороги и обочин словацкой стороной. Строительные работы продлятся 4 недели, из-за чего таможенное оформление и перемещение грузовых транспортных средств будет происходить только в одной полосе.

Однако ограничение не касается пассажирского направления.

Кроме того, на таможне сообщили, что в пятницу, 3 ноября, с 19:30 до 23:00 (центральноевропейского времени) запланировано плановое отключение всех производственных информационных систем финансовой администрации Словакии. Во время отключения в таможенных пунктах пропуска на украинско-словацкой границе смежной стороной не будет осуществляться таможенное оформление граждан, грузов и транспортных средств.

Путешествующих просят учесть эту информацию при планировании поездки за границу через таможенные пункты пропуска в Словакию, и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

Как сообщал УНН, Румыния продлила ограничение движения в пункте пропуска "Сигету Мармацией-Солотвино" до конца года.