Оформлення вантажівок частково обмежать на кордоні зі Словаччиною

Причина обмеження – проведення ремонтних робіт дороги та узбіч словацькою стороною. Будівельні роботи триватимуть 4 тижні, через що митне оформлення та переміщення вантажних транспортних засобів відбуватиметься лише в одній смузі.

Однак обмеження не стосується пасажирського напрямку.

Окрім того, на митниці повідомили, що у п′ятницю, 3 листопада, з 19:30 до 23:00 (центральноєвропейського часу) заплановано планове відключення всіх виробничих інформаційних систем фінансової адміністрації Словаччини. Під час відключення у митних пунктах пропуску на українсько-словацькому кордоні суміжною стороною не здійснюватиметься митне оформлення громадян, вантажів та транспортних засобів.

Подорожуючих просять врахувати цю інформацію під час планування поїздки за кордон через митні пункти пропуску до Словаччини, та, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

Як повідомляв УНН, Румунія продовжила обмеження руху на пункті пропуску "Сігету Мармацієй-Солотвино" до кінця року.