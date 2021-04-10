Официально: Закарпатская области 11 апреля выйдет из "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В воскресенье, 11 апреля, на теритроии Закарпатской области будет установлено "желтый" уровень опасности. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов со ссылкой на решение заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНН.
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"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Немчинов в Telegram-канале.
Справка
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1841000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 апреля - 17,4 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 4,7 тысячи. Летальных случаев за сутки - 398.
В частности, в Запорожской области за сутки было выявлено 741 случай заболевания, а также проведено 650 прививок от коронавируса.
Что было раньше
Накануне стало известно, что в воскресенье, 11 апреля, на территории Харьковской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.