Офіційно: Закарпатська область 11 квітня вийде із "червоної" зони

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У неділю, 11 квітня, на теритроії Закарпатської області буде встановлено “жовтий” рівень небезпеки. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов з посиланням на рішення засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає УНН.

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“За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для „жовтий“ рівня епідемічної небезпеки”, — повідомив Немчінов у Telegram-каналі.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,841 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 квітня, — 17,4 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора — 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу — 398.

Зокрема, у Запорізькій област за добу було виявлено 741 випадок захворювання, а також проведено 650 щеплень від коронавірусу.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що у неділю, 11 квітня, на території Харківської області буде встановлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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