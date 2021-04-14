Официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 14 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 28 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.015600 грн за доллар;
33.321800 грн за евро;
0.362630 грн за российский рубль;
38.437400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 апреля курс всех валют вырос.