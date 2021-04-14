Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 14 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.015600 грн за долар;
33.321800 грн за євро;
0.362630 грн за російський рубль;
38.437400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 13 квітня курс усіх валют зріс.