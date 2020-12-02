Официальный курс гривны установлен на уровне 28,55 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на 2 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,55 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.5583 грн за доллар;
34.2157 грн за евро;
0.37695 грн за российский рубль;
38.0768 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 декабря курс всех указанных валют вырос.