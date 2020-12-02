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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,55 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,55 грн/долар

Київ • УНН

 • 13820 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Станом на 2 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,55 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.5583 грн за долар;

34.2157 грн за євро;

0.37695 грн за російський рубль;

38.0768 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 1 грудня курс усіх зазначених валют зріс.

Українські Національні Новини

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