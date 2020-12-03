Официальный курс гривны установлен на уровне 28,43 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 3 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,43 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.4367 грн за доллар;
34.3160 грн за евро;
0.37598 грн за российский рубль;
37.9161 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 декабря курс всех указанных валют упал, кроме евро — его цена возросла.