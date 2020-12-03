Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,43 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.4367 грн за долар;

34.3160 грн за євро;

0.37598 грн за російський рубль;

37.9161 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 3 грудня курс усіх зазначених валют впав, окрім євро - його ціна зросла.