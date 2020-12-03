Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,43 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 3 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,43 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.4367 грн за долар;
34.3160 грн за євро;
0.37598 грн за російський рубль;
37.9161 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 3 грудня курс усіх зазначених валют впав, окрім євро - його ціна зросла.