Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На 22 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.257200 грн за доллар;
33.435300 грн за евро;
0.370240 грн за российский рубль;
37.389900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 ноября курс всех указанных валют не изменился.