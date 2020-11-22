Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На 22 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,26 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.257200 грн за долар;
33.435300 грн за євро;
0.370240 грн за російський рубль;
37.389900 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 21 листопада курс всіх зазначених валют не змінився.