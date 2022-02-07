Официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,14 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.146800 грн за доллар;
32.274500 грн за евро;
0.369830 грн за российский рубль;
38.165700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 февраля курс доллара, фунта и рубля упал, евро вырос:
-0.123 грн за доллар;
+0.355 грн за евро;
-0.001 грн за российский рубль;
-0.242 грн за фунт стерлингов.