Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,14 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.146800 грн за долар;
32.274500 грн за євро;
0.369830 грн за російський рубль;
38.165700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 лютого курс долара, фунта та рубля впав, євро зріс:
-0.123 грн за долар;
+0.355 грн за євро;
-0.001 грн за російський рубль;
-0.242 грн за фунт стерлінгів.