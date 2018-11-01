Официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 ноября установлены на таком уровне:
28.118832 грн за доллар;
31.824894 грн за евро;
0.428670 грн за российский рубль;
35.809407 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 октября курс всех валют снизился.