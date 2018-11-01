Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,11 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 листопада встановлені на такому рівні:
28.118832 грн за долар;
31.824894 грн за євро;
0.428670 грн за російський рубль;
35.809407 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 жовтня курс усіх валют знизився.