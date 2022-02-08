Официальный курс гривны установлен на уровне 27,99 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,99 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.999800 грн за доллар;
32.072400 грн за евро;
0.371100 грн за российский рубль;
37.848700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 февраля курс доллара, евро, фунта упал, рубля вырос:
-0.147 грн за доллар;
-0.202 грн за евро;
+0.001 грн за российский рубль;
-0.317 грн за фунт стерлингов.