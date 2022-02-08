Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,99 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,99 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.999800 грн за долар;
32.072400 грн за євро;
0.371100 грн за російський рубль;
37.848700 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 лютого курс долара, євро, фунта впав, рубля зріс:
-0.147 грн за долар;
-0.202 грн за євро;
+0.001 грн за російський рубль;
-0.317 грн за фунт стерлінгів.