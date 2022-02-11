Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар, информирует УННсо ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.875 грн за доллар;
31.878 грн за евро;
0.374 грн за российский рубль;
37.842 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 10 февраля курс доллара, евро, фунта и фунта упал, а рубля - вырос:
-0.104 грн за доллар;
-0.118 грн за евро;
+0.001 грн за российский рубль;
-0.144 грн за фунт стерлингов.