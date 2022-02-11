Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.875 грн за долар;
31.878 грн за євро;
0.374 грн за російський рубль;
37.842грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 10 лютого курс долара, євро, фунта та фунта впав, а рубля - виріс:
-0.104 грн за долар;
-0.118 грн за євро;
+0.001 грн за російський рубль;
-0.144 грн за фунт стерлінгів.