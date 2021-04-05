Официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 5 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,95 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.955500 грн за доллар;
32.836500 грн за евро;
0.367480 грн за российский рубль;
38.567400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 апреля курс всех валют вырос.