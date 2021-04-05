Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,95 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 5 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,95 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.955500 грн за долар;
32.836500 грн за євро;
0.367480 грн за російський рубль;
38.567400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 4 квітня курс усіх валют зріс.