Официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 31 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.885200 грн за доллар;
32.723300 грн за евро;
0.367040 грн за российский рубль;
38.34080 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 марта курс валют упал.