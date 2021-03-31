Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,88 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 31 березня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,88 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.885200 грн за долар;
32.723300 грн за євро;
0.367040 грн за російський рубль;
38.34080 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 29 березня курс валют впав.