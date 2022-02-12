Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 12 1евраля. УНН.Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.875 грн за доллар;
31.878 грн за евро;
0.374 грн за российский рубль;
37.842 грнЗа фунт стерлингов.
По сравнению с 11 февраля курс доллара, евро, фунта и рубля - не изменился.