Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.875 грн за долар;
31.878 грн за євро;
0.374 грн за російський рубль;
37.842грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 11 лютого курс долара, євро, фунта та рубля - не змінився.