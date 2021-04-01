Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 1 апреля 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.822600 грн за доллар;
32.629000 грн за евро;
0.369530 грн за российский рубль;
38.296400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 марта курс всех валют упал, кроме рубля.