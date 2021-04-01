Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 1 квітня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,82 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.822600 грн за долар;
32.629000 грн за євро;
0.369530 грн за російський рубль;
38.296400 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 31 березня курс усіх валют впав, крім рубля.