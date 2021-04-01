Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.822600 грн за долар;

32.629000 грн за євро;

0.369530 грн за російський рубль;

38.296400 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 31 березня курс усіх валют впав, крім рубля.