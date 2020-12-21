Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.8280 грн за доллар;

34.1018 грн за евро;

0.3783 грн за российский рубль;

37.5720 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 20 декабря курс доллара и евро — вырос, рубля и фунта стерлингов — снизился.