Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По состоянию на 21 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.8280 грн за доллар;
34.1018 грн за евро;
0.3783 грн за российский рубль;
37.5720 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 декабря курс доллара и евро — вырос, рубля и фунта стерлингов — снизился.