Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.8280 грн за долар;

34.1018 грн за євро;

0.3783 грн за російський рубль;

37.5720 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 20 грудня курс долара та євро — зріс, рубля та фунту стерлінгів — знизився.