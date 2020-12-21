Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,82 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Станом на 21 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,82 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.8280 грн за долар;
34.1018 грн за євро;
0.3783 грн за російський рубль;
37.5720 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 20 грудня курс долара та євро — зріс, рубля та фунту стерлінгів — знизився.