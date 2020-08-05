Официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. На 5 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.822500 грн за доллар;
32.723400 грн за евро;
0.376950 грн за российский рубль;
36.224900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 августа курс всех валют — вырос.