Официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 ноября установлены на таком уровне:
27.774256 грн за доллар;
31.398796 грн за евро;
0.416930 грн за российский рубль;
35.531059 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 ноября курс российского рубля — вырос, курс остальных валют — снизился.