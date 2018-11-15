Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,77 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 листопада встановлені на такому рівні:
27.774256 грн за долар;
31.398796 грн за євро;
0.416930 грн за російський рубль;
35.531059 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 15 листопада курс російського рубля — зріс, курс решти валют — знизився.