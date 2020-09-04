Официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.6908 грн за доллар;

32.7319 грн за евро;

0.36830 грн за российский рубль;

36.7291 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 сентября курс указанных валют упал, кроме доллара, доллар — вырос.