Официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,63 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 декабря установлены на таком уровне:
27,635063 грн за доллар;
32,625955 грн за евро;
0,469200 грн за российский рубль;
36,968664 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 17 декабря, курс всех валют увеличился.